Донецкая область: за полдня оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов

В Донецкой области в пятницу по состоянию на 15 часов россияне обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Детали: Наибольший удар был нанесен по Славянску: ночью россияне обстреляли город, вероятно, кассетными боеприпасами. Повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

В Лимане россияне применили РСЗО "Ураган" и попали в Областную травматологическую больницу.

Уничтожено административное здание в Александровке. Там же поврежден многоэтажный дом. По предварительной информации, жертв нет.

В Светлодарске ночью повреждения получила одна многоэтажка – без пострадавших.

Под артиллерийским огнем оказалось Доброполье: повреждено административное здание, ранены по меньшей мере два человека.