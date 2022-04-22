Голову ОТГ на Херсонщині звільнили з полону: "трохи пом'ятий, але живий"

Олександр Вілкул (ліворуч) і Володимир Марчук (праворуч), фото з Facebook Вілкула

Голову Нововоронцовської ОТГ Херсонської області Володимира Марчука звільнили з російського полону.

Джерело: начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook

Дослівно: "Марчука Володимира Володимировича – голову Нововоронцовської ОТГ дістали з полону.

Добу просидів у катівнях у орків. Учора покидьки вкрали його як старшого колони в гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів із тимчасово окупованих територій Херсонської області".

Деталі: За словами Вілкула, Марчук "трохи пом'ятий, але, головне, живий".

Голова Військової адміністрації подякував за його звільнення віцепрем'єру Ірині Верещук.

Що передувало: 21 квітня гуманітарний коридор із Херсонської області не спрацював, росіяни не пропустили автобуси для вивезення людей, при цьому продовжили обстріли. Також окупанти взяли в полон координатора евакуаційної колони Володимира Марчука.