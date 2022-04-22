Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голову ОТГ на Херсонщині звільнили з полону: "трохи пом'ятий, але живий"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 17:13
Голову ОТГ на Херсонщині звільнили з полону: трохи пом'ятий, але живий
Олександр Вілкул (ліворуч) і Володимир Марчук (праворуч), фото з Facebook Вілкула

Голову Нововоронцовської ОТГ Херсонської області Володимира Марчука звільнили з російського полону.

Джерело: начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook

Дослівно: "Марчука Володимира Володимировича – голову Нововоронцовської ОТГ дістали з полону.

Реклама:

Добу просидів у катівнях у орків. Учора покидьки вкрали його як старшого колони в гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів із тимчасово окупованих територій Херсонської області".

Деталі: За словами Вілкула, Марчук "трохи пом'ятий, але, головне, живий".

Голова Військової адміністрації подякував за його звільнення віцепрем'єру Ірині Верещук.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 21 квітня гуманітарний коридор із Херсонської області не спрацював, росіяни не пропустили автобуси для вивезення людей, при цьому продовжили обстріли. Також окупанти взяли в полон координатора евакуаційної колони Володимира Марчука.

Теми: Херсонська областьполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
Усі новини...
Реклама: