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Голову ОТГ на Херсонщині звільнили з полону: "трохи пом'ятий, але живий"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 17:13
Олександр Вілкул (ліворуч) і Володимир Марчук (праворуч), фото з Facebook Вілкула

Голову Нововоронцовської ОТГ Херсонської області Володимира Марчука звільнили з російського полону.

Джерело: начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook

Дослівно: "Марчука Володимира Володимировича – голову Нововоронцовської ОТГ дістали з полону.

Добу просидів у катівнях у орків. Учора покидьки вкрали його як старшого колони в гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів із тимчасово окупованих територій Херсонської області".

Деталі: За словами Вілкула, Марчук "трохи пом'ятий, але, головне, живий".

Голова Військової адміністрації подякував за його звільнення віцепрем'єру Ірині Верещук.

Що передувало: 21 квітня гуманітарний коридор із Херсонської області не спрацював, росіяни не пропустили автобуси для вивезення людей, при цьому продовжили обстріли. Також окупанти взяли в полон координатора евакуаційної колони Володимира Марчука.

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Теми: Херсонська областьполонені
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