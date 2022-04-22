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Главу ОТГ в Херсонской области освободили из плена: "немного помят, но жив"

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 17:13
Главу ОТГ в Херсонской области освободили из плена: немного помят, но жив
Александр Вилкул (слева) и Владимир Марчук (справа), фото с Facebook Вилкула

Главу Нововоронцовской ОТГ Херсонской области Владимира Марчука освободили из российского плена.

Источник: начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook

Дословно: "Марчука Владимира Владимировича – главу Нововоронцовской ОТГ достали из плена.

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Сутки просидел в застенках у орков. Вчера подонки украли его как старшего колонны в гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывезти мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области".

Детали: По словам Вилкула, Марчук "немного помят, но, главное, жив".

Начальник Военной администрации поблагодарил за его освобождение вице-премьера Ирину Верещук.

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Что предшествовало: 21 апреля гуманитарный коридор из Херсонской области не сработал, россияне не пропустили автобусы для вывоза людей, при этом продолжили обстрелы. Также оккупанты взяли в плен координатора эвакуационной колонны Владимира Марчука.

Темы: Херсонская областьпленные
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