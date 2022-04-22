Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство Росії залякує Ісландію через військову підтримку України

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 18:48

Посольство Росії в Ісландії поширило заяву із критикою дій ісландського уряду, який надає військову підтримку Україні, та пригрозило наслідками Рейк’явіку.

Заява посольства опублікована в п’ятницю на його Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"На жаль, доводиться констатувати, що Ісландія також "сприяє" забезпеченню військових постачань в Україну та тим самим затягуванню української кризи. ...Ісландія організувала 13 рейсів для перевезення військової техніки з Албанії, Словенії, Італії, Хорватії та Португалії. Сподіваємося, що ісландська влада усвідомлює відповідальність за негативні наслідки таких дій", - заявило російське посольство.

Дипломати РФ наголосили, що Росія залишає за собою право розглядати іноземні військові вантажі та техніку на території України "як законну мету".

"При цьому зазначимо, що "накачування" київського режиму зброєю не призведе до результатів, яких прагне Захід. Цілей спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України, поставлених російською владою, обов'язково буде досягнуто", - заявило посольство РФ.

Раніше генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни.

Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

Франція переконана у схваленні нафтове ембарго для РФ за лічені тижні

В Україну їдуть держсекретар США і, ймовірно, міністр оборони. Говоритимуть про зброю

Зеленський про вбивство росіянами 8 людей в Одесі: Покидьки смердючі

фотоМорська піхота ВМС ЗСУ інтенсивно готується до боїв на півдні

Україна обмежує пункти розмитнення авто з ЄС для власних потреб

оновлено від 15.20, відеоРосія вдарила по Одесі ракетами з Каспійського моря: 2 з них збила ППО

Усі новини...
Росія
Кремль продовжує зачистку вищого керівництва армії та флоту Росії – ГУР
Голова Запорізької РДА розповів деталі про викрадення росіянами його сина
Російська армія зайшла на територію ще двох громад на Херсонщині
Останні новини
22:19
Зеленський пояснив, чому закриває очі на "нейтральність" Азербайджану щодо війни в Україні
21:44
Україна та Польща створять спільне підприємство, аби "кардинально" збільшити експорт
21:42
Президент: Слово "влада" вже не викликає рвотного рефлексу у українців
21:39
Зеленський вважає реальним напад Росії на Молдову
21:38
Зеленський: Я би спитав у Путіна, як житимуть українські Донбас і Крим
21:34
Росія погрожує хіматакою в Одесі, але заздалегідь звинувачує Україну
21:22
Франція переконана у схваленні нафтове ембарго для РФ за лічені тижні
21:20
Зеленський: Слово "рашизм" увійде в підручники з історії в усьому світі
21:09
Хочу, щоб країни Азії змінили ставлення до України – Зеленський
21:08
Нацбанк вперше запросили на засідання Європейського центробанку
Усі новини...