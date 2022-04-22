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Посольство Росії залякує Ісландію через військову підтримку України

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 18:48

Посольство Росії в Ісландії поширило заяву із критикою дій ісландського уряду, який надає військову підтримку Україні, та пригрозило наслідками Рейк’явіку.

Заява посольства опублікована в п’ятницю на його Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

"На жаль, доводиться констатувати, що Ісландія також "сприяє" забезпеченню військових постачань в Україну та тим самим затягуванню української кризи. ...Ісландія організувала 13 рейсів для перевезення військової техніки з Албанії, Словенії, Італії, Хорватії та Португалії. Сподіваємося, що ісландська влада усвідомлює відповідальність за негативні наслідки таких дій", - заявило російське посольство.

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Дипломати РФ наголосили, що Росія залишає за собою право розглядати іноземні військові вантажі та техніку на території України "як законну мету".

"При цьому зазначимо, що "накачування" київського режиму зброєю не призведе до результатів, яких прагне Захід. Цілей спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України, поставлених російською владою, обов'язково буде досягнуто", - заявило посольство РФ.

Раніше генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни.

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Теми: Росіявійна
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