Посольство России запугивает Исландию из-за военной поддержки Украины

Посольство России в Исландии распространило заявление с критикой действий исландского правительства, оказывающего военную поддержку Украине, и пригрозило последствиями Рейкьявика.

Заявление посольства опубликовано в пятницу на его Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"К сожалению, приходится констатировать, что Исландия также способствует обеспечению военных поставок в Украину и тем самым затягиванию украинского кризиса... Исландия организовала 13 рейсов для перевозки военной техники из Албании, Словении, Италии, Хорватии и Португалии. Надеемся, что исландские власти осознают ответственность за негативные последствия таких действий", - заявило российское посольство.

Дипломаты РФ подчеркнули, что Россия оставляет за собой право рассматривать иностранные военные грузы и технику на территории Украины как законную цель.

"При этом отметим, что "накачка" киевского режима оружием не приведет к результатам, к которым стремится Запад. Цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, поставленные российскими властями, обязательно будут достигнуты", - заявило посольство РФ.

Ранее генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок стран-союзниц, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны.