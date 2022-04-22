ФСБ слухало дзвінки поліцейського, який розповідав по телефону, що в Україні "фашистів нема"

Сергій Клоков, якого звинувачують у поширенні неправдивої інформації про війну Росії проти України. Фото: Wall Street Journal

Російська прокуратура порушила кримінальне провадження проти співробітника управління поліції в Москві Сергія Клокова, маючи записи його телефонних розмов, де він розповідав друзям про брехню російської влади щодо вторгнення в Україну.

Джерело: матеріал Wall Street Journal

Деталі: Журналісти WSJ зуміли роздобути документи з кримінальної справи, порушеної проти співробітника управління поліції в Москві. Справу порушили за статтею кримінального кодексу РФ про "поширення неправдивих даних про збройні сили Росії та військові операції, які проводить влада РФ". Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Клоков працює водієм в головному управлінні МВС РФ по місту Москва. Своє дитинство поліцейський провів у Бучі під Києвом, де російські окупанти катували, ґвалтували і розстрілювали беззбройних мешканців міста. 37-річний чоловік має громадянство України та Росії.

У справі, яку отримали в розпорядження журналісти, є розшифровки телефонних розмов Клокова, а також стенограми допитів поліцейського та людей, із якими він розмовляв по телефону.

9 березня Клоков зателефонував своєму колишньому колезі, в якому сказав "Ми думаємо, що боремося з фашизмом, але там нема ніякого фашизму. Немає. Ти маєш поширювати цю інформацію людям".

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У ще двох інших телефонних розмовах поліцейський розповів, що російські окупанти розстрілювали беззбройних цивільних осіб під Києвом. Крім того він розповідав по телефону, що військове командування РФ вивозить велику кількість поранених російських солдатів до Білорусі й приховує кількість втрат.

Зокрема, він нібито казав, що "Нам не слід було бомбардувати Київ", а також "Вони зруйнували моє місто. Вбивали дітей. Руйнували пологові будинки". Проте колеги, з якими він обговорював війну, не вірили йому і запевняли, що ніякої війни між Росією та Україною немає. Крім того, деякі просили його "краще думати про зростання цін на продукти харчування, а не політику".

16 березня Клокова заарештували. У ході першого допиту чоловік сказав, що він помилився у своєму розумінні ходу "спеціальної військової операції". Проте вже в ході другого допиту він "зізнався в скоєному". 18 березня Пресненський окружний суд Москви відправив його під арешт у СІЗО №4 – у тій самій будівлі, де він працював як водій.

У стенограмі допиту, з якою ознайомились автори розслідування, Клоков сказав "Я помилився в стані емоційної напруги й надмірної тривоги".

У документах справи немає ордеру суд на дозвіл прослуховувати телефонні розмови чоловіка. Адвокат Клокова Данило Берман сказав, що прокурор усно запевнив його на початку квітня в наявності судового ордеру, але сторона захисту власноруч не бачила документу.

Берман наполягає, що звинувачення Клокова є безпідставними, тому що він не поширював цю інформацію публічно й не публікував її в соцмережах, де в нього взагалі немає акаунтів.Кримінальна стаття передбачає поширення "хибної інформації" про російських військових саме публічно. Як наполягає Берман, розмови Клокова по телефону були приватними і не мали на меті досягти широкого розголосу серед громадськості.

Батько Клокова – Валентин народився в російській родині в Україні, де згодом проходив військову службу. Упродовж чотирьох років він брав участь у радянському вторгненні в Афганістан.

Мати Клокова, українка, залишилися жити з дітьми в Бучі, коли Валентин продовжив службу в армії РФ після розпаду СРСР. Сергій ходив до школи в Ірпені аж до закінчення 7 класу, після чого родина переїхала до Москви.

Коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, батько поліцейського Валентин мешкав у Ніжині на Чернігівщині.

Він надсилав синові світлини спалених БТР та легкових автомобілів, а також розповідав про бомбардування росіян, через що він був вимушений ночувати в підвалі. Крім того, він сказав, що "бомбардування росіян були значно страшнішими", ніж те, що він бачив під час служби в Афганістані. Усі ці розмови були зафіксовані прокурорами в кримінальній справі Клокова.

Крім того, колишні сусіди родини з Бучі також підтримували з ними зв’язок і розповідали про звірства російських окупантів у місті.

Клоков спілкувався з поліцейським у Києві, який був знайомим його батька Валентина, і український поліцейський розповідав Клокову в ході кількох телефонних розмов правду про російське вторгнення в Україну.

У ході допиту прокурори ніби з’ясували, що Клоков хотів, аби український поліцейський розповів усе те саме колегам Клокова з ГУ МВД у Москві. Проте колеги відмовлялися й намагалися навернути його в ту версію подій, яку розповідало російське телебачення.

Батько Клокова Валентин не йме віри тому, що його сина заарештували, бо все життя їхня родина працювала на Росію, а сам він віддав усе своє життя службі в російських збройних силах.

Нагадаємо: 4 березня Держдума РФ ухвалила закон про кримінальну відповідальність за поширення правди про російську військову агресію, кількість втрат серед російських військ та справжні масштаби бойових дій.