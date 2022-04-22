ФСБ слушало звонки полицейского, рассказывавшего по телефону, что в Украине "фашистов нет"

Российская прокуратура возбудила уголовное производство против сотрудника управления полиции в Москве Сергея Клокова, имея записи его телефонных разговоров, где он рассказывал друзьям о лжи российских властей касательно вторжения в Украину.

Источник: материал Wall Street Journal

Детали: Журналисты WSJ сумели раздобыть документы уголовного дела, возбужденного против сотрудника управления полиции в Москве. Дело возбудили по статье уголовного кодекса РФ о "распространении ложных данных о вооруженных силах России и военных операциях, проводимых властями РФ". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Клоков работает водителем в главном управлении МВД РФ по городу Москва. Свое детство полицейский провел в Буче под Киевом, где российские оккупанты пытали, насиловали и расстреливали безоружных жителей города. 37-летний мужчина имеет гражданство Украины и России.

В составе дела, которое получили в распоряжение журналисты, есть расшифровки телефонных разговоров Клокова, а также стенограммы допросов полицейского и людей, с которыми он разговаривал по телефону.

9 марта Клоков позвонил своему бывшему коллеге, в котором сказал "Мы думаем, что боремся с фашизмом, но там нет никакого фашизма. Нет. Ты должен распространять эту информацию людям".

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В еще двух других телефонных разговорах полицейский рассказал, что российские оккупанты расстреливали безоружных гражданских лиц под Киевом. Кроме того, он рассказывал по телефону, что военное командование РФ вывозит большое количество раненых российских солдат в Беларусь и скрывает количество потерь.

В частности, он якобы говорил, что "Нам не следовало бомбить Киев", а также "Они разрушили мой город. Убивали детей. Разрушали роддома". Однако коллеги, с которыми он обсуждал войну, не верили ему и уверяли, что никакой войны между Россией и Украиной нет. Кроме того, некоторые просили его "лучше думать о росте цен на продукты питания, а не политику".

16 марта Клоков был арестован. В ходе первого допроса мужчина сказал, что он ошибся в своем понимании хода "специальной военной операции". Однако уже в ходе второго допроса он "признался в содеянном". 18 марта Пресненский окружной суд Москвы отправил его под арест в СИЗО №4 – в том же здании, где он работал водителем полиции.

В стенограмме допроса, с которым ознакомились авторы расследования, Клоков сказал: "Я ошибся в состоянии эмоционального напряжения и чрезмерной тревоги".

В документах дела нет судебного ордера на разрешение прослушивать телефонные разговоры мужчины. Адвокат Клокова Даниил Берман сказал, что прокурор устно заверил его в начале апреля о наличии у обвинения судебного ордера на прослушку, но сторона защиты не видела документа.

Берман настаивает, что обвинения Клокова безосновательны, потому что он не распространял эту информацию публично и не публиковал ее в соцсетях, где у него вообще нет аккаунтов. Уголовная статья предполагает распространение "ложной информации" о российских военных именно публично. Как настаивает Берман, разговоры Клокова по телефону были частными и не имели своей целью достичь широкой огласки среди общественности.

Отец Клокова Валентин родился в российской семье в Украине, где впоследствии проходил военную службу. В течение четырех лет он участвовал в советском вторжении в Афганистан.

Мать Клокова, украинка, осталась жить с детьми в Буче, когда Валентин продолжил службу в армии РФ после распада СССР. Сергей ходил в школу в Ирпене до окончания 7 класса, после чего семья переехала в Москву.

Когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля, отец полицейского Валентин жил в Нежине Черниговской области.

Он отправлял сыну фотографии сожженных БТР и легковых автомобилей, а также рассказывал о бомбардировке россиян, из-за чего он был вынужден ночевать в подвале. Кроме того, он сказал, что "бомбардировки россиян были гораздо страшнее", чем то, что он видел во время службы в Афганистане. Все эти разговоры были зафиксированы прокурорами, ведущими дело против Клокова.

Кроме того, бывшие соседи семьи из Бучи также поддерживали с ними связь и рассказывали о зверствах российских оккупантов в городе.

Клоков общался с полицейским в Киеве, который был знакомым его отца Валентинуа и украинский полицейский рассказывал Клокову в ходе нескольких телефонных разговоров правду о российском вторжении в Украину.

В ходе допроса прокуроры выяснили, что Клоков хотел, чтобы украинский полицейский рассказал все то же коллегам Клокова из ГУ МВД в Москве. Тем не менее, коллеги отказывались и пытались заставить его верить в ту версию событий, которую рассказывают по российскому телевидению.

Отец Клокова Валентин не может поверить, что его сына арестовали, потому что всю жизнь их семья работала на Россию, а сам он отдал всю свою жизнь службе в российских вооруженных силах.

Напомним: 4 марта Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за распространение правды о российской военной агрессии, количество потерь среди российских войск и настоящие масштабы боевых действий.