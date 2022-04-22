Київщина: відновлено 11 мостів, ще на 15 тривають роботи з відкриття переправ

Із 37 зруйнованих або пошкоджених мостів на 11-ти вже відновлено рух, ще на 15-ти наразі тривають роботи, місцями влада облаштовує тимчасові переправи.

Джерело: очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: Окрім відновлення руху через річки розчищено понад 300 кілометрів доріг та вулиць у звільнених від російських окупантів населених пунктах.

Також знешкоджено понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Пряма мова Павлюка: "Відновили водопостачання в 92 населених пунктах, газопосточання у 101 населеному пункті. Тільки за останню добу світло відновлено у 27 населених пунктах. Роботи тривають".

Нагадаємо:

Заступник голови Офісу президента показав, як облаштовують тимчасову переправу на під'їзді до Ірпеня, і розповів про будівництво нового мосту.