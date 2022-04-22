Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: відновлено 11 мостів, ще на 15 тривають роботи з відкриття переправ

Світлана КізіловаП'ятниця, 22 квітня 2022, 19:35
Фото: facebook Тимошенко

Із 37 зруйнованих або пошкоджених мостів на 11-ти вже відновлено рух, ще на 15-ти наразі тривають роботи, місцями влада облаштовує тимчасові переправи.

Джерело: очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram

Деталі: Окрім відновлення руху через річки розчищено понад 300 кілометрів доріг та вулиць у звільнених від російських окупантів населених пунктах.

Також знешкоджено понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Пряма мова Павлюка: "Відновили водопостачання в 92 населених пунктах, газопосточання у 101 населеному пункті. Тільки за останню добу світло відновлено у 27 населених пунктах. Роботи тривають".

Нагадаємо:

Заступник голови Офісу президента показав, як облаштовують тимчасову переправу на під'їзді до Ірпеня, і розповів про будівництво нового мосту.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська область
Головне сьогодні

Україна обмежує пункти розмитнення авто з ЄС для власних потреб

оновлено від 15.20Росія вдарила по Одесі ракетами з Каспійського моря: 2 з них збила ППО

На Великдень запроваджують комендантську годину: служби будуть онлайн

Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"

Майже усіх "народних міліціонерів" ОРДО вже ліквідували – ГУР

Харківщина: Захисники вибили окупантів з трьох населених пунктів

Усі новини...
Київська область
У звільненому від окупантів Гостомелі горіла церква
Київщина: понад сто міст і сіл досі залишаються без електроенергії
Київщина: поліція виявила тіла 1084 мирних жителів, більшість – застрелені
Останні новини
18:01
У Ради до вироку суду немає можливості позбавити Медведчука мандату – Корнієнко
18:00
Джавеліни проти Змія Горинича, перетворення Зеленського, сміх проти страху – українські казки під обстрілами
17:56
фотоМорська піхота ВМС ЗСУ інтенсивно готується до боїв на півдні
17:38
У Польщі друга аварія на шахті за тиждень, шукають 10 гірників
17:27
ЄС може втратити третину поставок газу через Україну – Вітренко
17:22
Обстріл Одеси: загинули 5 людей, серед них немовля
17:21
мапаМаріуполь: окупанти зірвали заплановану евакуацію жінок і дітей
17:10
Кулеба про ракетний удар по Одесі: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму
17:05
Україна обмежує пункти розмитнення авто з ЄС для власних потреб
16:51
На Херсонщині знищили двох російських генералів – ГУР
Усі новини...