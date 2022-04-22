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Киевщина: восстановлено 11 мостов, еще на 15 идет работа по открытию переправ

Светлана КизиловаПятница, 22 апреля 2022, 19:35
Киевщина: восстановлено 11 мостов, еще на 15 идет работа по открытию переправ
Фото: facebook Тимошенко

Из 37 разрушенных или поврежденных мостов на 11 уже восстановлено движение, еще на 15 сейчас продолжаются работы, местами власти обустраивают временные переправы.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram

Детали: Кроме восстановления движения через реки расчищено более 300 километров дорог и улиц в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах.

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Также обезврежены более 20 тысяч взрывоопасных предметов.

Прямая речь Павлюка: "Восстановили водоснабжение в 92 населенных пунктах, газоснабжение в 101 населенном пункте. Только за последние сутки свет восстановлен в 27 населенных пунктах. Работы продолжаются".

Напомним:

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как обустраивают временную переправу на подъезде к Ирпеню, и рассказал о строительстве нового моста.

Темы: Киевская область
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