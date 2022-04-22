Киевщина: восстановлено 11 мостов, еще на 15 идет работа по открытию переправ
Из 37 разрушенных или поврежденных мостов на 11 уже восстановлено движение, еще на 15 сейчас продолжаются работы, местами власти обустраивают временные переправы.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram
Детали: Кроме восстановления движения через реки расчищено более 300 километров дорог и улиц в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах.
Также обезврежены более 20 тысяч взрывоопасных предметов.
Прямая речь Павлюка: "Восстановили водоснабжение в 92 населенных пунктах, газоснабжение в 101 населенном пункте. Только за последние сутки свет восстановлен в 27 населенных пунктах. Работы продолжаются".
Напомним:
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал, как обустраивают временную переправу на подъезде к Ирпеню, и рассказал о строительстве нового моста.