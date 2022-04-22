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США почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню - Нуланд

"Європейська правда"П'ятниця, 22 квітня 2022, 20:03
Вікторія Нуланд, фото AFP via Getty Images

Сполучені Штати почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та працюють з іншими союзниками по НАТО, щоби Україна отримала більше реактивних систем.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Вона зауважила, що реактивні системи залпового вогню, а також артилерія, є в останньому пакеті допомоги від США, та окремо наголосила, що постачання систем вже відбувається.

"Системи РСЗВ ми вже постачаємо", - сказала Нуланд.

Вона додала, що США зараз працюють з іншими союзниками по НАТО з метою, щоби Україна отримала більше реактивних систем.

Окремо вона торкнулась питання боєздатності українських літаків, зауваживши, що є вже кілька держав НАТО, які постачають Україні складові, які дозволяють їй підняти у повітря більше літаків. 

"І ви зараз маєте більше літаків на бойовому чергуванні, аніж ще тиждень тому, саме у результаті того, що ви отримали від союзників запчастини та інше до них… Отже, щоби бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ вже постачаються; є союзники, які працюють над літаками; а крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію", - заявила вона.

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Читайте повну розмову: Вікторія Нуланд: у разі ядерного удару Україна не залишиться наодинці.

Теми: СШАзброявійна
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