Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд

"Европейская правда"Пятница, 22 апреля 2022, 20:03
Виктория Нуланд, фото AFP via Getty Images

Соединенные Штаты начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) и работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она отметила, что реактивные системы залпового огня, а также артиллерия, есть в последнем пакете помощи от США, и особо подчеркнула, что поставка систем уже происходит.

"Системы РСЗО мы уже поставляем", - сказала Нуланд.

Она добавила, что США сейчас работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.

Отдельно она затронула вопрос боеспособности украинских самолетов, отметив, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине составляющие, позволяющие ей поднять в воздух больше самолетов.

"И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним… Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - заявила она.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте полный разговор: Виктория Нуланд: в случае ядерного удара Украина не останется наедине.

Темы: СШАоружиевойна
Главное сегодня

Украина ограничивает пункты растаможивания авто из ЕС для собственных нужд

обновлено от 15.20РФ ударила по Одессе ракетами из Каспийского моря: 2 из них сбила ПВО

На Пасху вводят комендантский час: службы будут онлайн

Более 20 стран подтвердили участие во встрече по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн"

Почти всех "народных милиционеров" ОРДО уже ликвидировали – ГУР

Харьковщина: Защитники выбили оккупантов из 3 населенных пунктов

Все новости...
США
Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные планы на поле боя в Украине
Шмыгаль и министр обороны США в Вашингтоне побеседовали об оружии для Украины
США помогают Украине собирать доказательства военных преступлений России
Последние новости
18:00
Джавелины против Змея Горыныча, превращение Зеленского, смех против страха – украинские сказки под обстрелами
17:56
фотоМорская пехота ВМС ВСУ интенсивно готовится к боям на юге
17:38
В Польше вторая авария на шахте за неделю, ищут 10 горняков
17:27
ЕС может потерять треть поставок газа через Украину – Витренко
17:22
Обстрел Одессы: погибли 5 человек, среди них младенец
17:21
картаМариуполь: оккупанты сорвали запланированную эвакуацию женщин и детей
17:10
Кулеба о ракетном ударе по Одессе: Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма
17:05
Украина ограничивает пункты растаможивания авто из ЕС для собственных нужд
16:51
В Херсонской области уничтожили двух российских генералов – ГУР
16:44
Оккупанты под угрозой расстрела мобилизуют даже медиков на захваченных территориях – разведка
Все новости...