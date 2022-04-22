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У Києві в ніч на Великдень буде комендантська година, але коротша

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 21:06
pixabay.com

У Києві в ніч на неділю, коли українці святкують Великдень за юліанським календарем, комендантська година триватиме з 23:00 до 5:00.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Дослівно: "Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі).

Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції".

Що передувало: Починаючи з 17 квітня, комендантська година у Києві встановлена з 22:00 до 5:00.

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Теми: Київсвяткуванняцерква
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