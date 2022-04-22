Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве в ночь на Пасху будет комендантский час, но короче

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 21:06
pixabay.com

В Киеве в ночь на воскресенье, когда украинцы празднуют Пасху по юлианскому календарю, комендантский час продлится с 23:00 до 5:00.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья).

Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции".

Что предшествовало: Начиная с 17 апреля, комендантский час в Киеве установлен с 22:00 до 5:00.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевпразднованияцерковь
Главное сегодня

видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду

Россия угрожает химатакой в Одессе, но заранее обвиняет Украину

Франция убеждена в утверждении нефтяного эмбарго для РФ за считанные недели

В Украину едут госсекретарь США и, вероятно, министр обороны. Будут говорить об оружии

Зеленский об убийстве россиянами 8 человек в Одессе: Подонки вонючие

фотоМорская пехота ВМС ВСУ интенсивно готовится к боям на юге

Все новости...
Киев
В более 800 столичных укрытий провели интернет
В Киеве задержали иностранца с оружием в авто: наехал на полицейского и угрожал
Киевское метро будет работать с изменениями в пятницу перед Пасхой
Последние новости
00:39
РФ отстреляла по Украине большинство своих ракет, но их еще очень много – Зеленский
00:17
Россияне похитили консула Болгарии в оккупированном Мелитополе – мэр Федоров
23:59
ВСУ поразили 17 воздушных целей врага в небе Украины
23:56
В Киеве на площади Победы был демонтирован орден с изображением Ленина
23:16
На Донбассе отразили 12 атак российских оккупантов
23:12
Россияне переписывают учебники истории: убирают упоминания об Украине и Киеве – росСМИ
23:02
В США не комментируют визит в Украину глав Минобороны и МИД, который "слил" Зеленский
22:28
видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду
22:19
Зеленский объяснил "нейтральность" Азербайджана по поводу войны в Украине
21:44
Украина и Польша создадут совместное предприятие, чтобы "кардинально" увеличить экспорт
Все новости...