Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве в ночь на Пасху будет комендантский час, но короче

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 21:06
В Киеве в ночь на Пасху будет комендантский час, но короче
pixabay.com

В Киеве в ночь на воскресенье, когда украинцы празднуют Пасху по юлианскому календарю, комендантский час продлится с 23:00 до 5:00.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья).

Реклама:

Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции".

Что предшествовало: Начиная с 17 апреля, комендантский час в Киеве установлен с 22:00 до 5:00.

Темы: Киевпразднованияцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: