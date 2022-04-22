В Киеве в ночь на Пасху будет комендантский час, но короче
Пятница, 22 апреля 2022, 21:06
В Киеве в ночь на воскресенье, когда украинцы празднуют Пасху по юлианскому календарю, комендантский час продлится с 23:00 до 5:00.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Дословно: "Для безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья).
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Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции".
Что предшествовало: Начиная с 17 апреля, комендантский час в Киеве установлен с 22:00 до 5:00.