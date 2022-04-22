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Новосибірський Зеленський оголосив голодування через утиски в РФ

Світлана КізіловаП'ятниця, 22 квітня 2022, 21:26

Житель Новосибірська росіянин Сергій Зеленський стверджує, що через своє прізвище, яке носить і президент України, він не може влаштуватись на роботу, на знак протесту чоловік оголосив голодування.

Джерело: Медуза

Деталі: За даними росЗМІ, Сергій Зеленський народився і все життя прожив у Новосибірську та з однофамільцем, який є президентом України, жодних зв'язків не має.

Після початку повномасштабної війни 45-річний сибіряк, який має 3-ю групу інвалідності, зіштовхнувся із серйозними проблемами – його почали утискати у рідному місті.

Чоловік поскаржився, що довгий час не може знайти роботу навіть на тих підприємствах Новосибірська, де існують квоти для людей з інвалідністю.

Отримавши відмови у трьох організаціях, Сергій Зеленський вирішив для початку оголосити триденне голодування. Серед вимог сибіряка – оплата його перенавчання на програміста, а також виділення бюджетних коштів у розмірі 10 мільйонів рублів одноразово та 3 мільйони рублів щорічно. Про голодування Зеленський повідомив губернатору Новосибірської області та медіа.

Нагадаємо:

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У Москві живе тезка тещі Володимира Зеленського, причому у неї інша дата народження. Незважаючи на це, про неї вже випустили "розслідування" російські медіа із уточненням, що це нібито московська нерухомість українського президента. Жінка зіткнулася із переслідуваннями.

Теми: ЗеленськийРосіяправа людиникурйоз
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