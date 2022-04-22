Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новосибірський Зеленський оголосив голодування через утиски в РФ

Світлана КізіловаП'ятниця, 22 квітня 2022, 21:26

Житель Новосибірська росіянин Сергій Зеленський стверджує, що через своє прізвище, яке носить і президент України, він не може влаштуватись на роботу, на знак протесту чоловік оголосив голодування.

Джерело: Медуза

Деталі: За даними росЗМІ, Сергій Зеленський народився і все життя прожив у Новосибірську та з однофамільцем, який є президентом України, жодних зв'язків не має.

Реклама:

Після початку повномасштабної війни 45-річний сибіряк, який має 3-ю групу інвалідності, зіштовхнувся із серйозними проблемами – його почали утискати у рідному місті.

Чоловік поскаржився, що довгий час не може знайти роботу навіть на тих підприємствах Новосибірська, де існують квоти для людей з інвалідністю.

Отримавши відмови у трьох організаціях, Сергій Зеленський вирішив для початку оголосити триденне голодування. Серед вимог сибіряка – оплата його перенавчання на програміста, а також виділення бюджетних коштів у розмірі 10 мільйонів рублів одноразово та 3 мільйони рублів щорічно. Про голодування Зеленський повідомив губернатору Новосибірської області та медіа.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

У Москві живе тезка тещі Володимира Зеленського, причому у неї інша дата народження. Незважаючи на це, про неї вже випустили "розслідування" російські медіа із уточненням, що це нібито московська нерухомість українського президента. Жінка зіткнулася із переслідуваннями.

Теми: ЗеленськийРосіяправа людиникурйоз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
Усі новини...
Реклама: