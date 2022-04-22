Новосибирский Зеленский объявил голодовку из-за притеснений в РФ

Житель Новосибирска россиянин Сергей Зеленский утверждает, что из-за своей фамилии, которую носит и президент Украины, он не может устроится на работу, в знак протеста мужчина объявил голодовку.

Источник: Медуза

Детали: По данным росСМИ, Сергей Зеленский родился и всю жизнь прожил в Новосибирске и с однофамильцем, который является президентом Украины, никаких связей не имеет.

После начала полномасштабной войны 45-летний сибиряк, имеющий 3-ю группу инвалидности, столкнулся с серьезными проблемами – его начали притеснять в родном городе.

Мужчина пожаловался, что долгое время не может найти работу, даже на тех предприятиях Новосибирска, где существуют квоты для людей с инвалидностью.

Получив отказы в трех организациях, Сергей Зеленский решил для начала объявить трехдневную голодовку. Среди требований сибиряка - оплата его переобучения на программиста, а также выделение бюджетных средств в размере 10 миллионов рублей единоразово и 3 миллионов рублей ежегодно. О голодовке Зеленский известил губернатора Новосибирской области и медиа.

Напомним:

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