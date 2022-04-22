У Росії арештували опозиціонера Кара-Мурзу за правду про війну в Україні

У Москві заарештували громадського діяча та журналіста Володимира Кара-Мурзу, підозрюваного у поширенні нібито "фейків" про армію РФ після того, як він у виступі перед членами Палати представників Штату Арізона США розповів про бомбардування Росією житлових районів та об'єктів соціальної інфраструктури в Україні.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Басманний суд Москви ухвалив задовольнити клопотання слідства про взяття під варту Кара-Мурзи до 12 червня 2022 року. Адвокат має намір оскаржити це рішення.

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Кара-Мурза підозрюється у поширенні "завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ за мотивами ворожнечі щодо будь-якої соціальної групи" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ).

За словами адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзі наразі закидають один епізод поширення "фейків" про збройні сили РФ – його виступ у Палаті представників штату Арізона 15 березня.

Згідно з постановою Слідчого комітету, "Кара-Мурза в публічному виступі перед членами Палати представників Штату Арізона США, діючи за мотивами політичної ненависті, поширив під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдиву інформацію, що містить дані про ЗС РФ для бомбардувань житлових районів, об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі пологових будинків, лікарень та шкіл, а також про застосування інших заборонених засобів та методів ведення війни в ході проведення спеціальної військової операції на території України, чим завдав істотної шкоди інтересам РФ".

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Санкція за цією статтею передбачає покарання від 5 до 10 років ув'язнення.

Про затримання Кара-Мурзи в рамках кримінальної справи стало відомо у п'ятницю. До затримання Кара-Мурза перебував під адміністративним арештом, призначеним йому за непокору поліції.