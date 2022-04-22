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В России арестовали оппозиционера Кара-Мурзу за правду о войне в Украине

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 21:37
Владимир Кара-Мурза, AFP via Getty Images

В Москве арестовали общественного деятеля и журналиста Владимира Кара-Мурзу, подозреваемого в распространении якобы "фейков" об армии РФ после того, как он в выступлении перед членами Палаты представителей Штата Аризона США рассказал о бомбардировках Россией жилых районов и объектов социальной инфраструктуры в Украине.

Источник: Интерфакс

Детали: Басманный суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Кара-Мурзы до 12 июня 2022 года. Адвокат намерен обжаловать это решение.

Кара-Мурза подозревается в распространении "заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе в настоящее время вменяется один эпизод распространения "фейков" о вооруженных силах РФ – его выступление в Палате представителей штата Аризона 15 марта.

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты редставителей Штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещённых средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам РФ".

Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

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О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно ранее в пятницу. До задержания Кара-Мурза находился под административным арестом, который был ему назначен за неповиновение полиции.

Темы: Росcиявойна
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