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На сході та півдні вирішується доля нашої держави – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 22 квітня 2022, 23:05
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що на сході та півдні України зараз вирішується майбутнє війни та майбутнє нашої держави.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Збройні Сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та півдні нашої держави.

Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов'я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни та майбутнього нашої держави".

Деталі: За словами президента, у Слов'янську, Краматорську, загалом у Донецькій області, у Попасній та загалом у Луганській області, у Харкові, у навколишніх районах окупанти намагаються реалізувати примітивну мету – "вбити якнайбільше і знищити все, що вони бачать".

Зеленський подякував усім захисникам і захисницям України, "які хоробро тримаються та привчають російську армію до думки про те, що російські шанси у цій війні можуть бути меншими, ніж українські".

Президент також висловив думку, що Росія планувала вторгнення в Україну "тільки як початок", а хоче захопити й інші країни.

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Пряма мова: "Звісно, ми будемо захищатися стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію Російської Федерації. Але всі народи, які так само, як і ми, вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом з нами. Мають допомагати нам, оскільки саме ми стали першими на цьому шляху.

А хто далі? Якщо той, хто може опинитися далі, хоче залишитися сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це – найбільш ризикована ставка насправді. Бо ви втратите все". 

Теми: Зеленськийвійна
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