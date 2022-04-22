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На востоке и юге решается судьба нашего государства – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 22 апреля 2022, 23:05
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что на востоке и юге Украины сейчас решается будущее войны и будущее нашего государства.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать атаки российских захватчиков на востоке и юге нашего государства.

Изюмское направление, Донбасс, Приазовье, Мариуполь, Херсонская область – это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства".

Детали: По словам президента, в Славянске, Краматорске, в целом в Донецкой области, в Попасной и в Луганской области, в Харькове, в окрестных районах оккупанты пытаются реализовать примитивную цель – "убить как можно больше и уничтожить все, что они видят".

Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, "которые храбро держатся и приучают российскую армию к мнению о том, что российские шансы в этой войне могут быть меньше, чем украинские".

Президент также выразил мнение, что Россия планировала вторжение в Украину только как начало, а хочет захватить и другие страны.

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Прямая речь: "Конечно, мы будем защищаться столько, сколько нужно, чтобы сломать эту амбицию Российской Федерации. Но все народы, которые, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами. Должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути.

А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-то, то это наиболее рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все".

Темы: Зеленскийвойна
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