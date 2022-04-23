ЗСУ на Донбасі знищили майже 50 одиниць ворожої техніки

За добу 22 квітня військові угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога і знищили майже 50 одиниць ворожої техніки.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Українські захисники знищили 9 танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".