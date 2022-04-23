ВСУ на Донбассе уничтожили около 50 единиц вражеской техники
Суббота, 23 апреля 2022, 00:10
За сутки 22 апреля военные группировки Объединенных сил успешно отразили 8 атак врага и уничтожили около 50 единиц вражеской техники.
Источник: штаб ООС в Facebook
Детали: Украинские защитники уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.
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