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ВСУ на Донбассе уничтожили около 50 единиц вражеской техники

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 апреля 2022, 00:10
ВСУ на Донбассе уничтожили около 50 единиц вражеской техники
иллюстративное фото штаба ООС

За сутки 22 апреля военные группировки Объединенных сил успешно отразили 8 атак врага и уничтожили около 50 единиц вражеской техники.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Украинские защитники уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Темы: ООСДонбассВооруженные силывойна
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