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Канада надіслала Україні гаубиці – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 23 квітня 2022, 01:53
Канада надіслала Україні гаубиці – ЗМІ
ілюстративне фото Getty Images

Канада відправила в Україну чотири гаубиці М-777 із 37 наявних у країні.

Джерело: CBC News із посиланням на джерела

Деталі: Три джерела зі сфери оборони заявили, що чотири з 37 гаубиць, придбаних Канадою під час війни в Афганістані, були призначені для відправки (в Україну – ред.).

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Міністр оборони Аніта Ананд підтвердила відправку в п'ятницю, але не повідомила подробиць, сказавши лише, що "ряд гаубиць М-777" було відправлено в Україну "спільно з нашими американськими союзниками".

Як зазначає видання, загалом відправка військової допомоги від Канади "містила невизначену кількість боєприпасів".

Одне з трьох джерел заявило, що пакет включав ряд високоточних снарядів Excalibur, які залишилися від війни в Афганістані.

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Ананд також заявила, що Канада перебуває у процесі підписання контрактів про "кілька броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якомога швидше".

Довідково: М-777 – 155-міліметрова буксирувана гаубиця. Хоч вона стріляє великими снарядами, була розроблена як надлегка і доступна у транспортуванні різними способами.

Що передувало: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава направить в Україну важку артилерію.

Теми: КанадазброяУкраїнавійна
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