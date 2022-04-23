Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада прислала Украине гаубицы – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 апреля 2022, 01:53
Канада прислала Украине гаубицы – СМИ
иллюстративное фото Getty Images

Канада отправила в Украину четыре гаубицы М-777 из 37 имеющихся в стране.

Источник: CBC News со ссылкой на источники

Детали: Три источника из сферы обороны заявили, что четыре из 37 гаубиц, приобретенных Канадой во время войны в Афганистане, были предназначены для отправки (в Украину – ред.).

Реклама:

Министр обороны Анита Ананд подтвердила отправку в пятницу, но не сообщила подробностей, сказав лишь, что "ряд гаубиц М-777" был отправлен в Украину "совместно с нашими американскими союзниками".

Как отмечает издание, в целом отправка военной помощи от Канады "содержала неопределенное количество боеприпасов".

Один из трех источников заявил, что пакет включал ряд высокоточных снарядов Excalibur, оставшихся от войны в Афганистане.

ВИДЕО ДНЯ

Ананд также заявила, что Канада находится в процессе подписания контрактов о "нескольких бронированных машинах коммерческого образца, которые будут отправлены в Украину как можно скорее".

Справка: М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами, была разработана как сверхлегкая и доступна в транспортировке разными способами.

Что предшествовало: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.

Темы: КанадаоружиеУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: