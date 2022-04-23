Канада прислала Украине гаубицы – СМИ

Канада отправила в Украину четыре гаубицы М-777 из 37 имеющихся в стране.

Источник: CBC News со ссылкой на источники

Детали: Три источника из сферы обороны заявили, что четыре из 37 гаубиц, приобретенных Канадой во время войны в Афганистане, были предназначены для отправки (в Украину – ред.).

Министр обороны Анита Ананд подтвердила отправку в пятницу, но не сообщила подробностей, сказав лишь, что "ряд гаубиц М-777" был отправлен в Украину "совместно с нашими американскими союзниками".

Как отмечает издание, в целом отправка военной помощи от Канады "содержала неопределенное количество боеприпасов".

Один из трех источников заявил, что пакет включал ряд высокоточных снарядов Excalibur, оставшихся от войны в Афганистане.

Ананд также заявила, что Канада находится в процессе подписания контрактов о "нескольких бронированных машинах коммерческого образца, которые будут отправлены в Украину как можно скорее".

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Справка: М-777 – 155-миллиметровая буксируемая гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами, была разработана как сверхлегкая и доступна в транспортировке разными способами.

Что предшествовало: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.