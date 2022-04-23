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Росіяни обстріляли Попасну: 2 загиблих

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 08:34
Фото з Facebook Гайдая

Дві людини загинули та ще одна отримала поранення під час обстрілів російськими окупантами Попасної на Луганщині.  

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "12 разів російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини протягом 22 квітня.

Найбільше дісталося Попасній. Увечері загинув 66-річний попаснянин, його жінку поранено. Також у цьому місті отримав несумісні з життям поранення ще один чоловік".  

 
Фото з Telegram Гайдая

Деталі: Голова області нагадав, що в Попасній уже декілька тижнів тривають вуличні бої. Також російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки міста. Тільки 22 квітня місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. 

 
Фото з facebook Гайдая

У результаті обстрілів зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську.

За словами гайдая, ворог наступає уздовж усієї лінії зіткнення. Але зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, інтенсивно обстрілюючи наші війська, щоб витіснити.

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Також, за словами Гайдая, триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районі Рубіжного.

На Донбасі за минулу добу захисники відбили вісім атак ворога, знищили 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, 3 артилерійські системи.

  

Теми: Луганська областьвійнажертви
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