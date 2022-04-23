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Россияне обстреляли Попасную: 2 погибших

Ирина БалачукСуббота, 23 апреля 2022, 08:34
Россияне обстреляли Попасную: 2 погибших
Фото с Facebook Гайдая

Два человека погибли и еще один получил ранения во время обстрелов российскими оккупантами Попасной в Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "12 раз российская армия обстреливала жилую инфраструктуру Луганской области в течение 22 апреля.

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Больше всего досталось Попасной. Вечером погиб 66-летний попаснянин, его жена получила раненения. Также в этом городе получил несовместимые с жизнью ранения еще один человек". 

 
Фото из Telegram Гайдая

Детали: Глава области напомнил, что в Попасной уже несколько недель продолжаются уличные бои. Также российская армия постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома города. Только 22 апреля местные жители выдержали пять артиллерийских атак противника. 

 
Фото с facebook Гайдая

В результате обстрелов зафиксированы разрушения домов в Попасной, Лисичанске и Новодружеске.

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По словам Гайдая, враг наступает вдоль всей линии столкновения. Но сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях в Северодонецком направлении, интенсивно обстреливая наши войска, чтобы вытеснить.

Также, по словам Гайдая, идет наступление в направлении Новотошкивского и штурмовые действия в районе Рубежного.

На Донбассе за минувшие сутки защитники отбили восемь атак врага, уничтожили 9 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, топливозаправщик, 3 артиллерийские системы.

Темы: Луганская областьвойнажертвы
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