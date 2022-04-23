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Британська розвідка не побачила значних успіхів у російських військ за добу

"Європейська правда"Субота, 23 квітня 2022, 08:42

Незважаючи на посилену активність, російські війська за останні 24 години не мали значних успіхів у своїх спробах подальшого захоплення України.

Про це йдеться в оприлюдненому в суботу розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Зусиллям росіян продовжують перешкоджати українські контратаки, зазначили у відомстві.

Незважаючи на заявлене Росією завоювання Маріуполя, запеклі бої там продовжуються, що зводить нанівець спроби Росії захопити місто і ще більше уповільнює їхнє бажане просування на Донбасі, заявили у британській розвідці.

Крім того, російські військово-повітряні та морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної та морської оборони, що знижує їхню здатність досягти помітного прогресу.

Тим часом, у ЄС очікують, що Росія, ймовірно, посилить свої військові атаки на сході України та вздовж узбережжя країни.

Нагадаємо, у п’ятницю у російській армії назвали завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною".

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