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Британская разведка не заметила значительных успехов у российских войск за сутки

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 08:42

Несмотря на усиленную активность, российские войска за последние 24 часа не имели значительных успехов в попытках дальнейшего захвата Украины.

Об этом говорится в обнародованном в субботу разведывательном обзоре Министерства обороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Усилиям россиян продолжают препятствовать украинские контратаки, отметили в ведомстве.

Несмотря на заявленное Россией завоевание Мариуполя, ожесточенные бои там продолжаются, что сводит к нулю попытки России захватить город и еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе, заявили в британской разведке.

Кроме того, российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность достичь заметного прогресса.

Тем временем в ЕС ожидают, что Россия, вероятно, усилит свои военные атаки на востоке Украины и вдоль побережья страны.

Напомним, в пятницу в российской армии назвали задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной".

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Темы: войнаУкраинаРосcияВеликобритания
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