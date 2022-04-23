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Окупанти влучили у насосну станцію – декілька міст Луганщини без води

Роман ПетренкоСубота, 23 квітня 2022, 09:37
фото Гайдая

Росіяни знеструмили насосну станцію – без води центр Лисичанська, Новодружеськ, Привілля, повідомляють в Луганській ОВА.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ворожий снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля.

Наразі цей об’єкт знеструмлений – централізоване водопостачання в зазначених містах відсутнє. Тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення".

Нагадаємо: Енерго, газо та водопостачання не вдасться відновити у містах Попасна, Рубіжне та ще в частині сіл Луганської області до завершення війни, повідомив Гайдай.

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Теми: Луганська областьводавійнаРосія
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