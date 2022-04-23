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Оккупанты попали в насосную станцию ​​– несколько городов Луганщины без воды

Роман ПетренкоСуббота, 23 апреля 2022, 09:37

Россияне обесточили насосную станцию ​​– без воды центр Лисичанска, Новодружеск, Привиль, сообщают в Луганской ОВА.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, заживляющую насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье.

В настоящее время этот объект обесточен – централизованное водоснабжение в указанных городах отсутствует. Продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения".

Напомним: Энерго, газо и водоснабжение не удастся восстановить в городах Попасная, Рубежное и еще в части сел Луганской области до завершения войны, сообщил Гайдай.

Темы: Луганская областьводавойнаРосcия
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