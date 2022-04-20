Частина Луганщини без електрики, газу та води до кінця війни – ОВА

Енерго, газо та водопостачання не вдасться відновити у містах Попасна, Рубіжне та ще в частині сіл Луганської області до завершення війни, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Світло, газ та водопостачання вже не відновити в Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади – інфраструктуру там майже знищено

Підрахувати інфраструктурні збитки в містах та селах, де стоїть техніка ворожої армії, зараз неможливо. Росіяни знищують підстанції і насосні станції, захоплюють населені пункти, а потім не можуть там нічого відремонтувати. "Русский мир" позбавляє місцевих жителів газу, води і світла – вони живуть ці півтора місяці, як більшість росіян все життя. Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВ. Аварія досить серйозна – світло зникло у понад 200 населених пунктах, тимчасово окупованих.

Світло, газ та водопостачання вже не відновити у підконтрольних Україні Попасній, Рубіжному, частині сіл Гірської громади – інфраструктуру там майже знищено. Не відремонтувати до завершення бойових дій".

Нагадаємо: Росіяни намагаються штурмувати Сєвєродонецьк та Попасну.