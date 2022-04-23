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Тиснули на Захід на всіх рівнях: Резніков пояснив, як Україні вдалося отримати сучасну зброю

Валентина РоманенкоСубота, 23 квітня 2022, 10:18
Тиснули на Захід на всіх рівнях: Резніков пояснив, як Україні вдалося отримати сучасну зброю
Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що змінити парадигму поведінки міжнародних партнерів стосовно допомоги Україні зброєю у війні з РФ вдалося завдяки спільному тиску влади і суспільства.

Джерело: Резніков в ефірі національного телемарафону 23 квітня

Пряма мова: "В середині березня почали переконувати наших партнерів, у тому що не треба розраховувати на радянську амуніцію, радянську зброю і боєприпаси, якими ми будемо вести війну з російськими загарбниками, а треба переналаштовувати філософію ведення війни…

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На рівні президента, прем’єр-міністра, керівника Офісу президента, міністра закордонних справ, і народні депутати… почали тиснути на кожному рівні. І цей злам відбувся, філософія змінилася".

Деталі: Резніков вкотре зазначив, що міжнародні партнери не вірили, що Україна зможе перемогти, дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", про й що мріяв Генштаб Кремля.

Водночас в процесі героїчного спротиву українського війська і народу, "люди в Європі повірили (в перемогу України –ред.) і почали тиснути на своїх політиків", і партнери почали давати нашій країні зброю. Це головна реальна причина зміни цієї парадигми, вважає міністр.

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При цьому, за словами Резнікова, такий тиск та звернення має тривати, тому що може настати "втома від війни", а цього не можна допустити, адже ворог продовжує наступ.

На запитання журналіста, чи має вже міністр паску до Великодня, міністр відповів, його "пасочки" надходять регулярно і вони мають дуже допомогти українським Збройним силам.

Пряма мова: "Починав я це з "подарунків Санта Клауса", тому що перші розмови "дайте нам "стінгери" (переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля - повітря" Stinger –ред), я повів у Сполучених Штатах ще в листопаді.. Нам відмовляли, казали це неможливо, але як ви знаєте, в січні перші "стінгери" ми вже отримали.

Так само нам казали, що неможливо отримати артилерію 155 калібру, а тепер вже ми її отримуємо.. Тому нові "пасочки" ми веземо щодня через кордон спецконвоями, і завтра будуть нові пасочки для ЗСУ, які вони дуже вдало використають проти ворога".

Теми: війназброяРезніковМіноборони
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