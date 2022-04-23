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Тиснули на Захід на всіх рівнях: Резніков пояснив, як Україні вдалося отримати сучасну зброю

Валентина РоманенкоСубота, 23 квітня 2022, 10:18
Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що змінити парадигму поведінки міжнародних партнерів стосовно допомоги Україні зброєю у війні з РФ вдалося завдяки спільному тиску влади і суспільства.

Джерело: Резніков в ефірі національного телемарафону 23 квітня

Пряма мова: "В середині березня почали переконувати наших партнерів, у тому що не треба розраховувати на радянську амуніцію, радянську зброю і боєприпаси, якими ми будемо вести війну з російськими загарбниками, а треба переналаштовувати філософію ведення війни…

На рівні президента, прем’єр-міністра, керівника Офісу президента, міністра закордонних справ, і народні депутати… почали тиснути на кожному рівні. І цей злам відбувся, філософія змінилася".

Деталі: Резніков вкотре зазначив, що міжнародні партнери не вірили, що Україна зможе перемогти, дехто вважав, що наша держава "впаде за 72 години", про й що мріяв Генштаб Кремля.

Водночас в процесі героїчного спротиву українського війська і народу, "люди в Європі повірили (в перемогу України –ред.) і почали тиснути на своїх політиків", і партнери почали давати нашій країні зброю. Це головна реальна причина зміни цієї парадигми, вважає міністр.

При цьому, за словами Резнікова, такий тиск та звернення має тривати, тому що може настати "втома від війни", а цього не можна допустити, адже ворог продовжує наступ.

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На запитання журналіста, чи має вже міністр паску до Великодня, міністр відповів, його "пасочки" надходять регулярно і вони мають дуже допомогти українським Збройним силам.

Пряма мова: "Починав я це з "подарунків Санта Клауса", тому що перші розмови "дайте нам "стінгери" (переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля - повітря" Stinger –ред), я повів у Сполучених Штатах ще в листопаді.. Нам відмовляли, казали це неможливо, але як ви знаєте, в січні перші "стінгери" ми вже отримали.

Так само нам казали, що неможливо отримати артилерію 155 калібру, а тепер вже ми її отримуємо.. Тому нові "пасочки" ми веземо щодня через кордон спецконвоями, і завтра будуть нові пасочки для ЗСУ, які вони дуже вдало використають проти ворога".

Теми: війназброяРезніковМіноборони
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