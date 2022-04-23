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Давление на Запад на всех уровнях: как Украине удалось получить современное оружие

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 10:18
Давление на Запад на всех уровнях: как Украине удалось получить современное оружие
Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что изменить парадигму поведения международных партнеров по оказанию помощи Украине оружием в войне с РФ удалось благодаря совместному давлению власти и общества.

Источник: Резников в эфире национального телемарафона 23 апреля

Прямая речь: "В середине марта начали убеждать наших партнеров, что не нужно рассчитывать на советскую амуницию, советское оружие и боеприпасы, которыми мы будем вести войну с российскими захватчиками, а надо перенастраивать философию ведения войны…

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На уровне президента, премьер-министра, руководителя Офиса президента, министра иностранных дел и народные депутаты… начали давить на каждом уровне. И этот перелом произошел, философия поменялась".

Детали: Резников в очередной раз отметил, что международные партнеры не верили, что Украина сможет победить, некоторые считали, что наше государство "упадет через 72 часа", о чем мечтал Генштаб Кремля.

В то же время в процессе героического сопротивления украинской армии и народа "люди в Европе поверили (в победу Украины –ред.) и начали давить на своих политиков", и партнеры начали давать нашей стране оружие. Это главная реальная причина смены этой парадигмы, считает министр.

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При этом, по словам Резникова, такое давление и обращение должно продолжаться, потому что может наступить усталость от войны, а этого нельзя допустить, ведь враг продолжает наступление.

Прямая речь: "Начинал я это с подарков Санта Клауса, потому что первые разговоры "дайте нам "стингеры" (переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля – воздух" Stinger –ред), я повел в Соединенных Штатах еще в ноябре.. Нам отказывали, говорили это невозможно, но как вы знаете, в январе первые "стингеры" мы уже получили.

Так же нам говорили, что невозможно получить артиллерию 155 калибра, а теперь уже мы ее получаем. Поэтому новые "пасочки" мы везем ежедневно через границу спецконвоями, и завтра будут новые "подарки" для ВСУ, которые они очень удачно используют против врага".

Темы: войнаоружиеРезниковМинобороны
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