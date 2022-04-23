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Майже усіх "народних міліціонерів" ОРДО вже ліквідували – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 23 квітня 2022, 13:22

У бойовиків "ДНР" практично не залишилось "народних міліціонерів" – більшість з них загинули в боях під Маріуполем.

Джерело: головне управління розвідки

Деталі: У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС ДНР".

Встановлено, що за час участі у бойових діях "МВС ДНР" зазнало великих втрат.

Маріупольський напрямок:

  • до 1000 чол. безповоротні втрати в т.ч. 26 курсантів;
  • понад 2800 чол. санітарні втрати;

Інші напрямки:

  • близько 500 чол. безповоротні втрати;
  • близько 2100 чол. санітарні втрати.

Дослівно: "Брак "правоохоронців" призвів до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію.

ВІДЕО ДНЯ

"Міністр внутрішніх справ ДНР" ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника "Донецької академії МВС" та начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу".

Теми: ОРДЛОокупаціявійнаРосія
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