У боевиков "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибли в боях под Мариуполем.

Источник: главное управление разведки

Детали: В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР".

Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери.

Мариупольское направление:

до 1000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;

свыше 2800 чел. санитарные потери;

Другие направления:

около 500 чел. безвозвратные потери;

около 2100 чел. санитарные потери.

Дословно: "Нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.

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