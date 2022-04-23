Почти всех "народных милиционеров" ОРДО уже ликвидировали – ГУР
У боевиков "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибли в боях под Мариуполем.
Источник: главное управление разведки
Детали: В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР".
Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери.
Мариупольское направление:
- до 1000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;
- свыше 2800 чел. санитарные потери;
Другие направления:
- около 500 чел. безвозвратные потери;
- около 2100 чел. санитарные потери.
Дословно: "Нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.
"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава".