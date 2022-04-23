Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти всех "народных милиционеров" ОРДО уже ликвидировали – ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 23 апреля 2022, 13:22

У боевиков "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибли в боях под Мариуполем.

Источник: главное управление разведки

Детали: В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР".

Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери.

Мариупольское направление:

  • до 1000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;
  • свыше 2800 чел. санитарные потери;

Другие направления:

  • около 500 чел. безвозвратные потери;
  • около 2100 чел. санитарные потери.

Дословно: "Нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.

ВИДЕО ДНЯ

"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава".

Темы: ОРДЛОоккупациявойнаРосcия
Главное сегодня

ВСУ возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины – ОК "Юг"

В Мариуполе россияне убили предателя, который в 2015 корректировал их огонь по городу – мэрия

МИД Австрии выступает против членства Украины в ЕС

Сводка Генштаба: Россияне развернули "Искандеры" у границы Украины

В США не комментируют визит в Украину глав Минобороны и МИД, который "слил" Зеленский

видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду

Все новости...
ОРДЛО
ФСБ России арестовала "министра внутренних дел "ЛНР" - разведка
Донбасс: ВСУ отбили 10 атак врага и сбили бомбардировщик РФ
Главарь "ДНР" заговорил о присоединении части Запорожской области
Последние новости
10:57
Западная Вирджиния направит Украине бронетранспортеры - СМИ
10:51
ВСУ возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины – ОК "Юг"
10:43
Американская Air Lease спишет 27 оставшихся в РФ самолетов на 800 миллионов долларов
10:40
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 24 апреля
10:30
Украина предоставила МАГАТЭ перечень необходимого для АЭС оборудования
10:21
Эксканцлер Германии не жалеет о своей позиции по отношению к России
10:06
Оккупанты на войне потеряли 873 танка и почти 200 беспилотников - Генштаб
10:05
За два месяца войны в Украине пострадали 602 ребенка, больше всего – в Донецкой области
09:58
видео Зеленский на Пасху в Софии Киевской попросил силы для победы
09:44
Во Франции начался второй тур президентских выборов
Все новости...