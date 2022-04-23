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Почти всех "народных милиционеров" ОРДО уже ликвидировали – ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 23 апреля 2022, 13:22
Почти всех народных милиционеров ОРДО уже ликвидировали – ГУР

У боевиков "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибли в боях под Мариуполем.

Источник: главное управление разведки

Детали: В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР".

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Установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери.

Мариупольское направление:

  • до 1000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;
  • свыше 2800 чел. санитарные потери;

Другие направления:

ВИДЕО ДНЯ
  • около 500 чел. безвозвратные потери;
  • около 2100 чел. санитарные потери.

Дословно: "Нехватка "правоохранителей" привела к ухудшению ситуации с поддержкой "общественного правопорядка" и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.

"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава".

Темы: ОРДЛОоккупациявойнаРосcия
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