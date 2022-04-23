СБУ розповіла про цинічні "пасхалки" окупантів: пишуть на снарядах "Христос воскрес!"

Служба безпеки України звертає увагу, що російські окупанти на Великдень готують нові обстріли мирного населення та українських захисників..

Джерело: нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ

Деталі: На записі, оприлюдненому спецслужбою, окупант розповідає своїй дружині про вибухові "пасхальні сюрпризи", які загарбники готують українцям.

Дослівно: "Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!". Развлекаемся, как можем…", - розповідає вояка.

Вони з дружиною підсміюються. Хоча коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон ворожого загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших – убили або втекли.

"Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут остались только самые стойкие и алкаши", - резюмує окупант...

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Наші військові зроблять усе можливе, аби й ці рештки ворожої бригади "розформувалися" якомога швидше".