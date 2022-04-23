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СБУ поведала о циничных "пасхалках" оккупантов: пишут на снарядах "Христос воскрес!"

Валентина РоманенкоСуббота, 23 апреля 2022, 14:30
СБУ поведала о циничных пасхалках оккупантов: пишут на снарядах Христос воскрес!
вражеские снаряды. иллюстративное фото СБУ

Служба безопасности Украины обращает внимание, что российские оккупанты на Пасху готовят новые обстрелы мирного населения и украинских защитников.

Источник: новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ

Детали: На записи, обнародованной спецслужбой, оккупант рассказывает своей жене о взрывных "пасхальных сюрпризах", которые захватчики готовят украинцам.

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Дословно: "Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!". Развлекаемся, как можем…", - рассказывает вояка.

Они с женой подсмеиваются. Хотя, когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон вражеского захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных – убили или они сбежали.

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"ЗТут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Тут  остались только самые стойкие и алкаши"...

Наши военные сделают все возможное, чтобы эти остатки вражеской бригады "расформировались" как можно скорее".

Темы: СБУвойна
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