Виробник безпілотників Switchblade веде прямі переговори з Україною щодо поставок

Виробник безпілотника Switchblade, який США посилають Україні для боротьби з Росією, веде прямі переговори з Києвом щодо можливості додаткових продажів, але хоче, щоб Пентагон допоміг подолати проблеми з ланцюжком постачань.

Про це заявив генеральний директор компанії AeroVironment Вахід Навабі у коментарі Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Це був би дуже, дуже ефективний інструмент", — сказав Навабі про два типи дронів, які постачаються в Україну.

Він додав, що компанія "активно збільшує продаж збройним силам США", а також Україні.

Але компанія також хоче, щоб Пентагон привласнив їй позначення — відоме як "DO" — для майбутніх Switchblade та інших систем, які нададуть їй більшого пріоритету в ланцюжку постачання критично важливих компонентів, таких як мікропроцесори.

"Ланцюжок поставок є вузьким місцем. Нам потрібні деталі і рейтинг DO дуже допоможе нам у наданні ще тисяч Switchblade", - додав Навабі.

У четвер Пентагон заявив, що також відправив до України десятки безпілотників Phoenix Ghost, вироблених AEVEX Aerospace.

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За словами Навабі, незважаючи на різке зростання постачання безпілотних літальних апаратів AeroVironment в Україну, Пентагон "має на складі пристойну кількість наших Switchblade, і ми готові виробляти ще тисячі та тисячі" на спеціальному заводі на Західному узбережжі.

Перші поставки в Україну включали Switchblade серії 300. Це безпілотники масою 2 кг, призначені для атаки особового складу та легких транспортних засобів. За даними виробника, вони можуть пролетіти близько 10 кілометрів та зависати над ціллю приблизно 15 хвилин.

Також в Україну прямують нові версії моделі Series-600, які можуть пролетіти понад 40 км і зависнути над ціллю протягом 40 хвилин, перш ніж атакувати протитанковою боєголовкою. Оператор дрону використовує планшетну систему управління вогнем з сенсорним екраном і можливістю вручну пілотувати ракету, що баражує.