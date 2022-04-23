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Производитель беспилотников Switchblade ведет прямые переговоры с Украиной о поставках

"Европейская правда"Суббота, 23 апреля 2022, 15:09

Производитель беспилотника Switchblade, который США посылают Украине для борьбы с Россией, ведет прямые переговоры с правительством в Киеве о возможности дополнительных продаж, но хочет, чтобы Пентагон помог преодолеть проблемы с цепочкой поставок.

Об этом заявил генеральный директор компании AeroVironment Вахид Наваби в комментарии Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Это был бы очень, очень эффективный инструмент", — сказал Наваби о двух типах дронов, поставляемых в Украину.

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Он добавил, что компания "активно увеличивает продажи вооруженным силам США", а также Украине.

Но компания также хочет, чтобы Пентагон присвоил ей обозначение — известное как "DO" — для будущих Switchblade и других систем, которые придадут ей более высокий приоритет в цепочке поставок критически важных компонентов, таких как микропроцессоры.

"Цепочка поставок является узким местом. "Нам нужны детали и "рейтинг DO очень поможет нам в предоставлении еще тысяч Switchblade", — добавил Наваби.

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Самый высокий рейтинг Пентагона известен как DX, но он предоставляется только в редких случаях, например, в системах ядерного оружия и укрепленных тактических транспортных средствах, известных как MRAP.

В четверг Пентагон заявил, что также отправил в Украину десятки беспилотников Phoenix Ghost, произведенных AEVEX Aerospace.

По словам Наваби, несмотря на резкий рост поставок беспилотных летательных аппаратов AeroVironment в Украину, Пентагон "имеет на складе приличное количество наших Switchblade, и мы готовы производить еще тысячи и тысячи" на специальном заводе на Западном побережье.

Первые поставки в Украину включали Switchblade серии 300. Это беспилотники массой 2 кг, предназначенные для атаки личного состава и легких транспортных средств. Согласно данным производителя, они могут пролететь около 10 километров и зависать над целью примерно 15 минут.

Также в Украину направляются более новые версии модели Series-600, которые могут пролететь более 40 км и зависнуть над целью в течение 40 минут, прежде чем атаковать противотанковой боеголовкой. Оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать барражирующую ракету.

Темы: СШАУкраинаоружие
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