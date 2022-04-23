Харків: четверо поранених внаслідок обстрілів окупантів по місту

Унаслідок обстрілів російських окупантів по Харкову поранено чотири людини, ще повідомляють про двох поранених в селі поблизу Чугуєва.

Джерело: Суспільне Харків

Деталі: Унаслідок обстрілів російських окупантів удень 23 квітня в північно-західних районах міста розпочалися пожежі. За словами очевидців, з якими поспілкувалися журналісти "Суспільного" палають складські приміщення та приватна садиба.

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Спочатку ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих унаслідок обстрілів. Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта уточнив, що чотири людини в Харкові дістали поранення внаслідок обстрілів, а не загинули.

У Чугуївській громаді наразі відомо про двох поранених.

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