Харьков: четверо раненных в результате обстрелов оккупантов по городу

В результате обстрелов российских оккупантов по Харькову ранены четыре человека, еще сообщают о двух раненых в селе близ Чугуева.

Источник: Суспільне Харків

Детали: В результате обстрелов российских оккупантов днем 23 апреля в северо-западных районах города начались пожары. По словам очевидцев, с которыми пообщались журналисты "Суспільне" горят складские помещения и частный дом.

Сначала СМИ сообщали о четырех погибших в результате обстрелов. Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта уточнил около 15:30, что четыре человека в Харькове получили ранения в результате обстрелов, а не погибли.

В Чугуевской общине пока известно о двух раненых.

Предыстория:

21 апреля российские захватчики обстреливали восточные окраины города, из-за чего погибли 2 гражданских и 7 получили ранения.

В военной администрации сообщили о 56 обстрелах российских оккупантов по Харьковской области и Харькову. Украинские защитники выбили оккупантов из трех сел к юго-западу от Харькова.