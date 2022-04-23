Харьков: четверо раненных в результате обстрелов оккупантов по городу
Суббота, 23 апреля 2022, 15:19
В результате обстрелов российских оккупантов по Харькову ранены четыре человека, еще сообщают о двух раненых в селе близ Чугуева.
Источник: Суспільне Харків
Детали: В результате обстрелов российских оккупантов днем 23 апреля в северо-западных районах города начались пожары. По словам очевидцев, с которыми пообщались журналисты "Суспільне" горят складские помещения и частный дом.
Сначала СМИ сообщали о четырех погибших в результате обстрелов. Директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта уточнил около 15:30, что четыре человека в Харькове получили ранения в результате обстрелов, а не погибли.
В Чугуевской общине пока известно о двух раненых.
Предыстория:
- 21 апреля российские захватчики обстреливали восточные окраины города, из-за чего погибли 2 гражданских и 7 получили ранения.
- В военной администрации сообщили о 56 обстрелах российских оккупантов по Харьковской области и Харькову. Украинские защитники выбили оккупантов из трех сел к юго-западу от Харькова.
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Исправлено 15:35