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На Великдень запроваджують комендантську годину: служби будуть онлайн

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 15:20
Фото unsplash.com

По всій території України у Великодню ніч діятиме комендантська година, на Сході і Півдні вона розпочнеться о 19:00, на решті території о 23:00, богослужіння йтимуть онлайн.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Сьогодні, 23 квітня, з 19 вечора до 5 ранку 24 квітня Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області будуть закриті для пересування громадян.

У центральній частині та в західних областях комендантська година почнеться трохи пізніше – з 23:00 і теж триватиме 5 ранку". 

Деталі: Тимошенко додав, що великодні богослужіння будуть проходити онлайн. О 23:30 в ефірі національного марафону покажуть службу з Михайлівського собору, а о 7:30 ранку – з греко-католицького Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві (також це богослужіння покажуть в ефірі каналу "Культура"). 

 

Раніше голови обласних військових адміністрацій пояснювали, що таке рішення прийняте у зв’язку з загрозою провокацій з боку окупантів.

Теми: Українавійнасвяткування
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