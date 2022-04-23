На Пасху вводят комендантский час: службы будут онлайн

По всей территории Украины в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час, на Востоке и Юге он начнется в 19:00, на остальной территории в 23:00, богослужения будут идти онлайн.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Сегодня, 23 апреля, с 19 вечера до 5 утра 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области будут закрыты для передвижения граждан.

В центральной части и в западных областях комендантский час начнется чуть позже – с 23:00 и тоже продлится 5 утра".

Детали: Тимошенко добавил, что пасхальные богослужения будут проходить онлайн. В 23:30 в эфире национального марафона покажут службу из Михайловского собора, а в 7:30 утра – из греко-католического Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве (также это богослужение покажут в эфире канала "Культура").

Ранее главы областных военных администраций объясняли, что такое решение принято в связи с угрозой провокаций со стороны оккупантов.