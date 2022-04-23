На Херсонщині знищили двох російських генералів – ГУР

Головне управління розвідки повідомляє про ліквідацію двох російських генералів у Херсонській області.

Джерело: ГУР

Деталі: ГУР повідомляє, що 22 квітня ЗСУ завдали удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

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Дослівно: "Результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований.

Персональні дані уточнюються".