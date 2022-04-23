В Херсонской области уничтожили двух российских генералов – ГУР

Главное управление разведки сообщает о ликвидации двух российских генералов в Херсонской области.

Источник: ГУР

Детали: ГУР сообщает, что 22 апреля ВСУ нанесли удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области.

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Дословно: "Результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован.

Персональные данные уточняются.