В Херсонской области уничтожили двух российских генералов – ГУР
Суббота, 23 апреля 2022, 16:51
Главное управление разведки сообщает о ликвидации двух российских генералов в Херсонской области.
Источник: ГУР
Детали: ГУР сообщает, что 22 апреля ВСУ нанесли удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области.
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Дословно: "Результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован.
Персональные данные уточняются.
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