Кулеба про ракетний удар по Одесі: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росію слід визнати державою-спонсором тероризму.

Про це він написав у Twitter, коментуючи удар російських військ по Одесі у суботу, пише "Європейська правда".

"Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму і ставитись до неї потрібно відповідним чином. Ані бізнесу, ані контактів, ані культурних проєктів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які обстрілюють мирні міста ракетами", - написав Кулеба.

Росія у суботу вдень вдарила крилатими ракетами по Одесі, які були випущені літаками стратегічної авіації Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

За попередніми даними, дві повітряні цілі збила українська протиповітряна оборона, ще дві ракети вразили військовий об’єкт та два житлові будинки.