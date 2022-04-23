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Кулеба о ракетном ударе по Одессе: Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма

Суббота, 23 апреля 2022, 17:10

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма.

Об этом он написал в Twitter, комментируя удар российских войск по Одессе в субботу, пишет "Европейская правда".

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и относиться к ней нужно соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами", - написал Кулеба.

Россия в субботу днем ударила крылатыми ракетами по Одессе, которые были выпущены самолетами стратегической авиации Ту-95 из акватории Каспийского моря.

По предварительным данным, две воздушные цели сбила украинская противовоздушная оборона, еще две ракеты поразили военный объект и два жилых дома.

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Темы: РосcияМИДУкраина
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