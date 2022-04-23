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Росія вдарила по Одесі ракетами з Каспійського моря: 2 з них збила ППО

Валентина РоманенкоСубота, 23 квітня 2022, 16:37
Росія вдарила по Одесі ракетами з Каспійського моря: 2 з них збила ППО

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила Протиповітряна оборона, у місті є руйнування інфраструктури, відомо про щонайменше 6 жертв серед населення.

Джерело: "Суспільне", "Думская", ОК "Південь"

Деталі: О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку. За даними "Думской" горить житловий будинок. 

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ОК "Південь" повідомило, що по Одесі завдано ракетного удару. Є влучання в об'єкти інфраструктури. 

ППО працює. Мешканців закликають бути в укриттях до скасування повітряної тривоги. Також влада просить не публікувати жодного відео чи фото.

Оновлено: Повідомляється, що 23 квітня з 14.00 до 15.00 угруповання протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вели бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

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Вказано, що воїни зенітних ракетних підрозділів знищили дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які ворог випустив по Одесі та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України.

В результаті ракетного обстрілу окупантів в Одесі, за даними Офісу презмдента, загинули 5 людей, серед загиблих трьохмісячне немовля. Ще 18 українців отримали поранення.

Пізніше стало відомо про 6 загиблого.

Теми: Одесавійна
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