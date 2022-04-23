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Росія вдарила по Одесі ракетами з Каспійського моря: 2 з них збила ППО

Валентина РоманенкоСубота, 23 квітня 2022, 16:37

Російські війська завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила Протиповітряна оборона, у місті є руйнування інфраструктури, відомо про щонайменше 6 жертв серед населення.

Джерело: "Суспільне", "Думская", ОК "Південь"

Деталі: О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку. За даними "Думской" горить житловий будинок. 

ОК "Південь" повідомило, що по Одесі завдано ракетного удару. Є влучання в об'єкти інфраструктури. 

ППО працює. Мешканців закликають бути в укриттях до скасування повітряної тривоги. Також влада просить не публікувати жодного відео чи фото.

Оновлено: Повідомляється, що 23 квітня з 14.00 до 15.00 угруповання протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вели бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Вказано, що воїни зенітних ракетних підрозділів знищили дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які ворог випустив по Одесі та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України.

ВІДЕО ДНЯ

В результаті ракетного обстрілу окупантів в Одесі, за даними Офісу презмдента, загинули 5 людей, серед загиблих трьохмісячне немовля. Ще 18 українців отримали поранення.

Пізніше стало відомо про 6 загиблого.

Теми: Одесавійна
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