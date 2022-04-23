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Обстріл Одеси: загинули 5 людей, серед них немовля

Мазуренко Альона Субота, 23 квітня 2022, 17:22
фото: "Думская"

В результаті ракетного обстрілу окупантів в Одесі загинули 5 людей, серед загиблих трьохмісячне немовля, ще 18 українців отримали поранення.

Джерело: глава офісу президента Андрій Єрмак в TelegramДумская

Дослівно: "5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки тих, кого знайшли.
І скоріше за все, буде більше..

Серед убитих – трьохмісячна дитина".

Деталі: Місцеве видання повідомляє, що ракета пробила житловий будинок в районі 3-4 поверхів і застрягла всередині.

За попередньою інформацією, бойова частина ракети не вибухнула. І з будинку евакуювали всіх мешканців, на місці працюють вибухотехніки.

Що було раніше: 23 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, 2 повітряні цілі збила Протиповітряна оборона, ще 2, на жаль, поцілили військовий об’єкт та 2 житлові будинки.

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Ракети ворог запустив літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Теми: Одесавійна
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