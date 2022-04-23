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Обстрел Одессы: погибли 5 человек, среди них младенец

Алена МазуренкоСуббота, 23 апреля 2022, 17:22
Обстрел Одессы: погибли 5 человек, среди них младенец
фото: "Думская"

В результате ракетных обстрелов оккупантов в Одессе погибли 5 человек, среди погибших трехмесячный младенец, еще 18 украинцев получили ранения.

Источник: глава офиса президента Андрей Ермак в TelegramДумская

Дословно: "5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только тех, кого нашли. И скорее всего, будет больше.

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Среди убитых – трехмесячный ребенок".

Детали: Местное издание сообщает, что ракета пробила жилой дом в районе 3-4 этажей и застряла внутри.

По предварительной информации, боевая часть ракеты не взорвалась. Из дома были эвакуированы все жильцы, на месте работают взрывотехники.

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Что было раньше: 23 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, 2 воздушные цели сбила Противовоздушная оборона, еще 2, к сожалению, попали военный объект и 2 жилых дома.

Ракеты враг запустил самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

Темы: Одессавойна
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