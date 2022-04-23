Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрел Одессы: погибли 5 человек, среди них младенец

Мазуренко Алена Суббота, 23 апреля 2022, 17:22
фото: "Думская"

В результате ракетных обстрелов оккупантов в Одессе погибли 5 человек, среди погибших трехмесячный младенец, еще 18 украинцев получили ранения.

Источник: глава офиса президента Андрей Ермак в TelegramДумская

Дословно: "5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только тех, кого нашли. И скорее всего, будет больше.

Среди убитых – трехмесячный ребенок".

Детали: Местное издание сообщает, что ракета пробила жилой дом в районе 3-4 этажей и застряла внутри.

По предварительной информации, боевая часть ракеты не взорвалась. Из дома были эвакуированы все жильцы, на месте работают взрывотехники.

Что было раньше: 23 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, 2 воздушные цели сбила Противовоздушная оборона, еще 2, к сожалению, попали военный объект и 2 жилых дома.

ВИДЕО ДНЯ

Ракеты враг запустил самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

Темы: Одессавойна
Главное сегодня

ВСУ возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины – ОК "Юг"

В Мариуполе россияне убили предателя, который в 2015 корректировал их огонь по городу – мэрия

МИД Австрии выступает против членства Украины в ЕС

Сводка Генштаба: Россияне развернули "Искандеры" у границы Украины

В США не комментируют визит в Украину глав Минобороны и МИД, который "слил" Зеленский

видеоМэр Одессы оккупантам в ответ на убийство 8 человек: Будете гореть в аду

Все новости...
Одесса
РФ ударила по Одессе ракетами из Каспийского моря: 2 из них сбила ПВО
Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса
В Одессе и области уменьшают время комендантского часа
Последние новости
10:57
Западная Вирджиния направит Украине бронетранспортеры - СМИ
10:51
ВСУ возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины – ОК "Юг"
10:43
Американская Air Lease спишет 27 оставшихся в РФ самолетов на 800 миллионов долларов
10:40
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 24 апреля
10:30
Украина предоставила МАГАТЭ перечень необходимого для АЭС оборудования
10:21
Эксканцлер Германии не жалеет о своей позиции по отношению к России
10:06
Оккупанты на войне потеряли 873 танка и почти 200 беспилотников - Генштаб
10:05
За два месяца войны в Украине пострадали 602 ребенка, больше всего – в Донецкой области
09:58
видео Зеленский на Пасху в Софии Киевской попросил силы для победы
09:44
Во Франции начался второй тур президентских выборов
Все новости...