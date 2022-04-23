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Морська піхота ВМС ЗСУ інтенсивно готується до боїв на півдні

Світлана КізіловаСубота, 23 квітня 2022, 17:56
Морська піхота ВМС ЗСУ, фото командування

Українські морські піхотинці тренуються перед новими боями із російськими загарбниками у південних регіонах України.

Джерело: ВМС ЗС України у Facebook

Деталі: На півдні України триває інтенсивна підготовка підрозділів морської піхоти, які проходять процес відновлення боєздатності та подальшого злагодження для виконання завдань за призначенням.

Зокрема, морпіхи тренуються здійснювати рейдові та антидиверсійні дії у складі підрозділів. При цьому більшість особового складу, з яким проводили заняття, вже мають за плечима значний бойовий досвід – воїни брали участь у бойових діях, зокрема, і на південному напрямку під час широкомасштабного вторгнення російських загарбників, тому знають, як діяти в різних ситуаціях бойового застосування.

Як розповів один з інструкторів, штаб-старшина Роман, на першому етапі морські піхотинці відпрацювали висування в район призначення, захоплення блокпоста, порядок дій у разі потраплянні в засідку. На другому — виконали  завдання з ведення наступальних дій, оточення та знищення противника штатним озброєнням.

 

Пряма мова інструктора: "Основна увага під час тренування приділялася роботі сержантів. Саме від командирів відділень залежить, як ефективно військовослужбовці будуть виконувати завдання. Якщо командир діє впевнено, рішуче, своєчасно подає команди, то підлеглі будуть діяти як єдиний злагоджений механізм. І навпаки, якщо командир розгубився, затримався з відповідними рішеннями, особовому складу важко буде досягнути необхідного результату".

Деталі: І перший, і другий етапи підготовки пройшли майже без зауважень – піхотинці почали обходити умовного противника з флангів, а потім за підтримки кулеметників та розрахунків гранатометників успішно знищили визначені цілі.

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Підсумки заняття підбив представник Командування ВМС ЗС України. Він відзначив, що під час заключного етапу підготовки було успішно реалізовано всі необхідні завдання з відновлення боєздатності підрозділу.

Пряма мова представника командування: "Досягнуто необхідного рівня навченості і злагодженості особового складу. Завдяки нашим партнерам підрозділ додатково укомплектований сучасним стрілецьким озброєнням, зокрема кулеметами MG-42 і  Browning M2, а також протитанковими гранатометами англійського, французького та американського виробництва. Особовий склад мотивований і готовий до виконання бойових завдань з визволення України від російських окупантів".

 

Теми: війнаокупаціяЗбройні силиРосія
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